SECURITAS AB präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

SECURITAS AB lud am 04.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,98 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,86 SEK je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,07 Prozent zurück. Hier wurden 38,42 Milliarden SEK gegenüber 41,79 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 8,93 SEK je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei SECURITAS AB ein Gewinn pro Aktie von 9,01 SEK in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 155,11 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum waren 161,92 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

