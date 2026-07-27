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27.07.2026 06:31:29
SECURITAS AB verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
SECURITAS AB veröffentlichte am 24.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es stand ein EPS von 2,88 SEK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SECURITAS AB noch ein Gewinn pro Aktie von 2,56 SEK in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 37,84 Milliarden SEK – das entspricht einem Abschlag von 1,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 38,56 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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