Securitas (B) Un gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Securitas (B) Un präsentierte in der am 04.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Securitas (B) Un in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,35 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,08 Milliarden USD im Vergleich zu 3,88 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,910 USD. Im Vorjahr hatte Securitas (B) Un 0,850 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 15,82 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 15,31 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at