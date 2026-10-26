Securitas (B) Un gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Securitas (B) Un hat am 23.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 0,38 USD gegenüber 0,110 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,28 Prozent auf 4,00 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,05 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at