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30.04.2026 06:31:29
Securitas (B) Un informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Securitas (B) Un präsentierte am 28.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Securitas (B) Un ein EPS von 0,210 USD je Aktie vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,76 Prozent auf 3,96 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,71 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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