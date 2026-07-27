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27.07.2026 06:31:29
Securitas (B) Un: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Securitas (B) Un hat am 24.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,31 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,270 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 4,04 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,99 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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