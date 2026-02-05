Securitas Registered B: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Securitas Registered B lud am 04.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,98 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,86 SEK erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Securitas Registered B im vergangenen Quartal 38,42 Milliarden SEK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Securitas Registered B 41,79 Milliarden SEK umsetzen können.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 8,93 SEK, nach 9,01 SEK im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,20 Prozent auf 155,11 Milliarden SEK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 161,92 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

