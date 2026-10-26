Securitas Registered B: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Securitas Registered B hat am 23.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,68 SEK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Securitas Registered B ein EPS von 1,09 SEK je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 38,57 Milliarden SEK gegenüber 38,52 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at