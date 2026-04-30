|
30.04.2026 06:31:29
Securitas Registered B verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Securitas Registered B präsentierte in der am 28.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Das EPS wurde auf 2,80 SEK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,29 SEK je Aktie erzielt worden.
Mit einem Umsatz von 36,21 Milliarden SEK, gegenüber 39,61 Milliarden SEK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,57 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!