Securitas Registered B verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Securitas Registered B präsentierte in der am 28.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 2,80 SEK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,29 SEK je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 36,21 Milliarden SEK, gegenüber 39,61 Milliarden SEK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,57 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at