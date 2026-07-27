Securitas Registered B veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Securitas Registered B veröffentlichte am 24.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,88 SEK beziffert, während im Vorjahresquartal 2,56 SEK je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat Securitas Registered B mit einem Umsatz von insgesamt 37,84 Milliarden SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,56 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 1,87 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at