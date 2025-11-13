Securities and Investment Company (Sico) gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Securities and Investment Company (Sico) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 BHD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,010 BHD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Securities and Investment Company (Sico) im vergangenen Quartal 5,4 Millionen BHD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Securities and Investment Company (Sico) 6,0 Millionen BHD umsetzen können.

