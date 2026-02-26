Securities and Investment Company (Sico) zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Securities and Investment Company (Sico) präsentierte in der am 24.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Securities and Investment Company (Sico) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,9 Millionen BHD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,1 Millionen BHD erwirtschaftet worden waren.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,010 BHD im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Der Umsatz lag bei 41,22 Millionen BHD – das entspricht einem Zuwachs von 8,99 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 37,82 Millionen BHD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at