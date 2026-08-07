Security and Intelligence Services (India) informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Security and Intelligence Services (India) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,19 INR. Im Vorjahresviertel hatte Security and Intelligence Services (India) 6,44 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 46,04 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 35,48 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at