Security and Intelligence Services (India): So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Security and Intelligence Services (India) hat sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,86 INR gegenüber 5,73 INR im Vorjahresquartal.

Security and Intelligence Services (India) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 48,16 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 28,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 37,59 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at