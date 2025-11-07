Security and Intelligence Services (India) stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Security and Intelligence Services (India) präsentierte am 05.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 5,73 INR. Im Vorjahresviertel waren 4,77 INR je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,98 Prozent auf 37,59 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 32,69 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at