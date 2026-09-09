LG Aktie
WKN: 924909 / ISIN: KR7003551009
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09.09.2026 06:25:00
Security-Angriff: LG-Fernseher auf Dauersendung
Forscher haben in LG-TVs neue Tricks entdeckt, mit denen die Zuschauer getrackt werden. Das Tracking dient der Werbung, es kann aber auch gefährlich werden.
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