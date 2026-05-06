Security Bancorp hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Security Bancorp hat sich am 04.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,0 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 5,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at