Security Bank hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Security Bank hat am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 4,48 PHP gegenüber 4,02 PHP je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Security Bank im vergangenen Quartal 20,19 Milliarden PHP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Security Bank 22,61 Milliarden PHP umsetzen können.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 4,03 PHP sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 17,77 Milliarden PHP gelegen.

Redaktion finanzen.at