Security Bank stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Security Bank hat am 02.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 3,39 PHP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,70 PHP je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Security Bank 24,41 Milliarden PHP umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20,98 Milliarden PHP erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 3,36 PHP sowie einen Umsatz von 17,96 Milliarden PHP belaufen.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 15,42 PHP. Im Vorjahr waren 14,91 PHP je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 92,97 Milliarden PHP – das entspricht einem Zuwachs von 26,96 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 73,23 Milliarden PHP erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at