Security Bank stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Security Bank ließ sich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Security Bank die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 4,25 PHP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Security Bank 3,99 PHP je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,54 Prozent auf 23,86 Milliarden PHP. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19,63 Milliarden PHP erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at