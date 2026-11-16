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16.11.2026 06:31:29
Security Bank verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Security Bank hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 4,13 PHP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,25 PHP je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig standen 19,90 Milliarden PHP in den Büchern – ein Minus von 16,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Security Bank 23,86 Milliarden PHP erwirtschaftet hatte.
Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 4,21 PHP gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 18,05 Milliarden PHP taxiert.
Redaktion finanzen.at
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