02.02.2026 06:31:29
Security Federal hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Security Federal stellte am 30.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Auf der Umsatzseite standen 23,7 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22,6 Millionen USD umgesetzt.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 3,80 USD. Im Vorjahr hatte Security Federal 2,77 USD je Aktie erwirtschaftet.
Der Jahresumsatz wurde auf 90,14 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 87,05 Millionen USD umgesetzt worden waren.
