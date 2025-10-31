Security Federal informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Security Federal hat am 29.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal hat Security Federal 22,8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 22,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at