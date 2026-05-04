Security Federal legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Security Federal veröffentlichte am 01.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Umsatzseitig wurden 21,8 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Security Federal 21,7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at