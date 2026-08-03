Security Federal verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Security Federal hat am 31.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,45 Prozent auf 22,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at