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01.06.2026 20:36:09
Security Financial Services Inc Opens iShares International Country Rotation ETF Stake Valued at $30 Million
According to a SEC filing dated May 27, 2026, Security Financial Services, INC. established a new position in BlackRock ETF Trust - iShares International Country Rotation Active ETF (NASDAQ:CORO)by purchasing 946,167 shares. The estimated transaction value for the quarter was $30.42 million, calculated using the average share price during the first quarter of 2026. The new position in CORO represents 4.81% of 13F assets under management (AUM) following the trade.Top holdings after the filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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