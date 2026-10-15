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WKN DE: A2PDWW / ISIN: JP3977010002
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15.10.2026 12:31:26
Security in the Black Sea region: is Bulgaria the weak link in Europe's defense against threats from Russia?
Two ships have sunk off the coast of Bulgaria and Romania after drone attacks in recent days. Bulgaria has held back on pointing the finger at Russia. What does that mean for security in the Black Sea and the region?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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