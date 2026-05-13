Security National Financial A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Security National Financial A äußerte sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,27 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,170 USD je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,64 Prozent auf 79,7 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 82,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at