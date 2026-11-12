Security National Financial A legte Quartalsergebnis vor

Security National Financial A hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,23 USD gegenüber 0,300 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 79,9 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 10,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 89,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at