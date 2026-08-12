Security National Financial A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Security National Financial A stellte am 10.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,31 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,230 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,27 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 83,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 89,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at