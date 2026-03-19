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19.03.2026 06:31:28
Security National Financial A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Security National Financial A stellte am 16.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Im abgelaufenen Quartal hat Security National Financial A 83,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 79,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 1,26 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 1,06 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 344,59 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 3,01 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 334,52 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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