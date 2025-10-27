Sedana Medical Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Sedana Medical Registered hat am 24.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Sedana Medical Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,12 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,220 SEK je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 41,2 Millionen SEK umgesetzt, gegenüber 39,7 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at