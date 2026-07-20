Sedana Medical Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Sedana Medical Registered hat am 17.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,10 SEK gegenüber -0,130 SEK im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite hat Sedana Medical Registered im vergangenen Quartal 49,1 Millionen SEK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sedana Medical Registered 49,8 Millionen SEK umsetzen können.

Redaktion finanzen.at