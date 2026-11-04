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04.11.2026 06:31:28
Sedemac Mechatronics gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Sedemac Mechatronics hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 11,60 INR sowie einem Umsatz von 4,04 Milliarden INR in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.at
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