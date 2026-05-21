Sedemac Mechatronics präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sedemac Mechatronics äußerte sich am 18.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 23,91 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 10,76 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Sedemac Mechatronics im vergangenen Geschäftsjahr 10,58 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 60,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sedemac Mechatronics 6,58 Milliarden INR umsetzen können.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 23,50 INR sowie einen Umsatz von 10,58 Milliarden INR prognostiziert.

Redaktion finanzen.at