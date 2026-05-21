|
21.05.2026 06:31:29
Sedemac Mechatronics präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Sedemac Mechatronics äußerte sich am 18.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 23,91 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 10,76 INR je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite hat Sedemac Mechatronics im vergangenen Geschäftsjahr 10,58 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 60,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sedemac Mechatronics 6,58 Milliarden INR umsetzen können.
Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 23,50 INR sowie einen Umsatz von 10,58 Milliarden INR prognostiziert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!