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30.07.2026 06:31:29
Sedemac Mechatronics stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Sedemac Mechatronics äußerte sich am 28.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf 7,54 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,90 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 42,52 Prozent auf 3,10 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,17 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 7,70 INR je Aktie sowie einen Umsatz 3,07 Milliarden INR prognostiziert.
Redaktion finanzen.at
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