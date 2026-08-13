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13.08.2026 06:31:29
SEED stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
SEED präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 11,10 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 12,60 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat SEED mit einem Umsatz von insgesamt 8,85 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,55 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 3,52 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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