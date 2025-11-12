SEED vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

SEED lud am 10.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 14,86 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,26 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,53 Prozent auf 8,60 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,55 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at