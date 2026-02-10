SEED: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

SEED hat am 09.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,47 JPY. Im Vorjahresviertel waren 9,14 JPY je Aktie erzielt worden.

SEED hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,38 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,36 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at