SEED: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

SEED hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6,37 JPY. Im Vorjahresviertel waren 14,86 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,28 Milliarden JPY – ein Plus von 8,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SEED 8,60 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at