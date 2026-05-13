SEED zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

SEED hat am 11.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 7,59 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 8,84 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 8,42 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,04 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 37,52 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 36,10 JPY erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,14 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 33,94 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 33,23 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at