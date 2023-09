SeedBlink hat seine Erfahrung bei der Unterstützung von über 100 Tech-Startups genutzt, um ein umfassendes Whitepaper mit Tipps und Tricks für Gründer zu erstellen, die bereit für Investitionen sind

Ein Whitepaper mit 53 wertvollen Erkenntnissen für Startups stützt sich auf die Erfahrungen von 6.000 Unternehmern auf SeedBlink.

Branchenführer beleuchten das Wachstum der europäischen Technologiebranche und die sich verändernde Dynamik bei der Beschaffung von Finanzmitteln für Start-ups.

SeedBlink hat erfolgreich in mehr als 100 Tech-Startups aus über 15 Ländern investiert, darunter Productpine, Authic Labs, Dronamics, FlowX, DRUID, Alcatraz AI, Hunch und viele mehr.



WIEN, Österreich, Sept. 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- SeedBlink gibt eine neue Partnerschaft mit der geschätzten Wachstumsmarketing-Agentur Promocrat bekannt. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, Gründer mit einer Fülle von kostenlosen und aufschlussreichen Materialien zu Themen wie Finanzierung, Mitarbeiterbeteiligungspläne wie ESOPs (Employee Stock Ownership Plans), Marketing und Förderung transparenter Gründer-Investor-Beziehungen auszustatten.

SeedBlink, das kürzlich durch die Übernahme des niederländischen Crowdfunding-Pioniers Symbid nach Benelux expandierte, ist in Mitteleuropa ein bekannter Name als Investitionsplattform für europäische Tech-Startups. Die Plattform, die nun Unternehmen und Investoren aus den Benelux-Ländern Zugang zu einem europäischen Investitionsnetzwerk bietet, überbrückt die Kluft zwischen Tech-Unternehmen und Investoren, stimuliert das Wachstum und trägt so zur Schaffung eines europäischen Tech-Hubs bei.

Die von SeedBlink gewonnenen Erkenntnisse, nachdem sich fast 6.000 europäische Unternehmer auf SeedBlink um eine erfolgreiche Finanzierung beworben hatten, inspirierten dieses Gemeinschaftsprojekt. In einem detaillierten Whitepaper wird der konsolidierte Kern dieser Erfahrungen vorgestellt, insbesondere von den elitären 2 %, die die Auswahl bestanden und ihre Finanzierungsziele erreicht haben. Dieses Dokument enthält einen klaren Fahrplan mit 53 bewährten Ideen, um aussichtsreiche Unternehmen in effiziente Investitionsmagneten zu verwandeln.

"Europa ist bereit für eine technologische Renaissance", sagt Eric Bartha, Head of Investment Management bei SeedBlink. "Die Verbreitung des angesammelten Wissens wird für uns zu einer wesentlichen Pflicht, um mit der globalen Konkurrenz mithalten zu können. Unsere früheren Erfahrungen, Erfolge und Misserfolge gleichermaßen, haben uns Prinzipien gelehrt, die aufstrebenden Unternehmern helfen können, ihr Wachstum zu beschleunigen. Nimity, unsere Lösung für das Beteiligungsmanagement, und unser Bildungszweig, den wir gemeinsam mit Promocrat entwickeln, sind Teil dieses Engagements."

Das Whitepaper befasst sich mit wichtigen Themen für neue und erfahrene Unternehmer. Es beginnt mit "Grundlagen eines erstklassigen Unternehmens", das als solide Basis dient. Das folgende Kapitel entschlüsselt "Was Investoren wollen" und gibt dem Leser einen Einblick in die Bedürfnisse von Investoren. Das dritte Kapitel konzentriert sich auf die Verbesserung des "Fundraising-Arsenals", das sicherstellt, dass Start-ups über die notwendigen Werkzeuge und Techniken verfügen. "Rock Your Marketing" ist das vierte Kapitel, das die Bedeutung effektiver Marketingmethoden hervorhebt. Das Kapitel "Post-Funding Best Practices" schließlich stellt sicher, dass Unternehmen nach der Finanzierung ihren Schwung beibehalten und gedeihen.

Die Geschäftsführerin von SeedBlink, Carmen Sebe, betont die symbiotische Natur der Gründer-Investor-Beziehung und sagt: "Antizipation steuert den Erfolg von Startups. Eigenkapital ist mehr als nur Anteile; es verkörpert die Seele des Unternehmens. Kluge erste Entscheidungen ebnen den Weg für eine innovative Zukunft."

Alexandru Gavril, Gründer und CEO von Promocrat, unterstreicht die sich verändernde Natur des Fundraisings: "Beim Fundraising geht es heute weniger darum, einen einzelnen Tanzschritt zu beherrschen, als vielmehr darum, die Gesamtheit eines Festivals zu umarmen, was ein gemeinschaftsgetriebenes Wachstum bedeutet."

Die beiden Teams treffen sich am 26. September um 15.00 Uhr MEZ zu einem Live-Webinar mit Fragen und Antworten, in dem sie das Whitepaper zusammen mit wichtigen Meinungsführern erläutern werden. Interessierte Gründer und Investoren können sich hier kostenlos anmelden.

Über SeedBlink

SeedBlink ist eine auf Technologie spezialisierte Venture-Investment-Plattform, die es europäischen Startups und ihren Stakeholdern ermöglicht, neben etablierten institutionellen Investoren Zugang zu Eigenkapital zu erhalten, dieses zu verwalten und zu handeln.

SeedBlink SA ist seit dem 3. November 2022 im Register der rumänischen Finanzaufsichtsbehörde (ASF) unter der Nummer PJR28FSFPR/400001 eingetragen und verfügt über einen EU-Pass gemäß dem Register der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) für Crowdfunding-Dienstleister. Kontaktieren Sie uns per E-Mail: press@seedblink.com.

Über Promocrat

Seit einem Jahrzehnt hat sich Promocrat als Anlaufstelle für Startups und fortschrittliche Technologieunternehmen etabliert. Ihr Fachwissen geht über den Bereich der Technologie hinaus und hat Sektoren wie Banken, Versicherungen, Einzelhandel und FMCG beeinflusst. Mit einem robusten Team von mehr als 40 Fachleuten dehnt Promocrat seine Fähigkeiten auf die Bereiche Wachstum, Produkt und Kreativität aus, die alle durch einen ganzheitlichen strategischen Ansatz untermauert werden.

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0e0ca946-805d-4efa-a8d3-ff39c9042179