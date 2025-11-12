Seef Properties BSC gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Seef Properties BSC hat sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,53 Prozent zurück. Hier wurden 3,5 Millionen BHD gegenüber 3,9 Millionen BHD im Vorjahreszeitraum generiert.

