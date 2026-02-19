Seef Properties BSC präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Seef Properties BSC hat am 17.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Umsatz wurde auf 3,9 Millionen BHD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,0 Millionen BHD umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,010 BHD. Im Vorjahr wurde der Gewinn je Papier mit 0,010 BHD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Mit einem Umsatz von 14,78 Millionen BHD, gegenüber 16,21 Millionen BHD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 8,82 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at