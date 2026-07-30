Seef Properties BSC: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Seef Properties BSC lud am 28.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 18,11 Prozent auf 3,1 Millionen BHD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,8 Millionen BHD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at