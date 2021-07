Seegene introducerer test til påvisning af nye SARS-COV-2-varianter. Den nye test kan screene for seks virus-varianter, inkl. Delta og Delta Plus.

Seegene lancerer en ny multiplex PCR-test, der er i stand til at screene for seks SARS-COV-2-varianter, inkl. Delta- og Delta Plus-varianterne, der tilskrives den seneste bratte stigning i antallet af COVID-19-tilfælde globalt.

Det nye CE-IVD-mærkede variantdetektionskit kan differentiere mellem 10 større COVID-19-varianter, inkl. alfa, beta, epsilon samt delta-varianterne, når det bruges sammen med firmaets første variantdetektionskit, der blev lanceret i marts.

SEOUL, South Korea, 19. juli 2021 /PRNewswire/ -- Sydkoreas førende bioteknologifirma Seegene Inc. (KQ 096530) har annonceret lanceringen af en ny diagnostisk test til SARS-CoV-2-varianter, der kan screene for de seneste fremkomne virusvarianter, inkl. Delta- og Delta Plus-varianterne, som er blevet de dominerende varianter af virusset, der cirkulerer rundt i verden.

Seegene annoncerede den 30. juni, at de havde modtaget CE-IVD-mærket for deres 'Allplex™ SARS-CoV-2 variantanalyse II,' en ny sammensætning af firmaets detektionskit til varianter, der kan opdage de centrale mutationer af SARS-CoV-2-varianter, såsom L452R, W152C, K417T og K417N. I en enkelt reaktion identificerer det diagnostiske kit totalt seks COVID-19-varianter, herunder Delta, Delta Plus og Kappa, som er kendt for at være opstået i Indien, samt Gamma(Brasilien), Beta(Sydafrika), og Epsilon(Californien). Mens antallet af daglige, nye infektioner vokser eksponentielt, forventes lanceringen af den nye analyse at komme til at spille en væsentlig rolle i monitoreringen af spredningen af Delta- og Delta Plus-varianterne, som står for størstedelen af de nye infektioner.

Tidligere i år klassificerede World Health Organization (WHO) Delta-varianten som en 'bekymrende variant', da varianten forventes hurtigt at ville udkonkurrere andre varianter. Fremkomsten af en ny mutation i Delta-variantens spikeprotein, der er kendt som K417N, har udløst global alarm, da det er kendt, at den nye variant er mere smitsom end Delta-varianten, og muligvis er den mere modstandsdygtig over for vaccinen. Disse supersmitsomme varianter er på det seneste blevet en global trussel. I lande som Storbritannien og Indonesien er Delta den dominerende type og står for omkring 90 % af nye tilfælde. I andre lande som USA synes antallet at blive fordoblet hver anden uge, selv om varianten kun udgør ca. 20 % af infektionerne.

Under disse omstændigheder modtager introduktionen af 'Allplex™ SARS-CoV-2 variantanalyse II' megen opmærksomhed globalt, da testen kan screene for både Delta- og Delta Plus-varianten samt andre større COVID-19-varianter. Seegene tilføjer også, at de med held har udviklet en diagnostisk test kun til forskningsbrug, 'Allplex™ SARS-CoV-2/P681R-analysen', for præcist at ramme Delta- og Delta Plus-varianterne. Ifølge firmaet vil kombinationen af de to analyser give forskerne mulighed for at skelne Delta- og Delta Plus-varianterne fra andre genetiske mutationer.

Selv om mange lande accelererer vaccintionsprocessen, understreger Gavi, den globale vaccinealliance, vigtigheden af, at overvågningsscreening finder Delta Plus-varianten i rutinescreeninger. Ifølge Seegene kan kombinationen af deres to analyser 'Allplex™ SARS-CoV-2 variantanalyse II" og ''Allplex™ SARS-CoV-2 variantanalyse I" screene for næsten alle eksisterende COVID-19-varianter. Eftersom de to analyser kan opdage flere varianter i en enkelt test, så strømliner de også den konventionelle testningsproces, hvor der normalt kræves en sekundær test til at identificere nye varianter. I denne sammenhæng forventes Seegenes variantdetektionskit at blive en ny 'guldstandard,' der kan hjælpe med at forhindre nye pandemier i at opstå.

En forøget smitteevne, kort inkubationsperiode og en potentiel reduktion af vacineeffektiviteten er karakteristikaene ved Delta- og Delta Plus-varianterne," fortæller Min-cheol Lee, Seegenes øverste teknologiansatte. Jeg ved, at der lige nu er megen bekymring angående Delta-varianterne. Mens eksperter og WHO i høj grad advarer offentligheden og regeringer om fortsat at være på vagt, så tror jeg, at vores to seneste diagnostiske test vil spille en nøglerolle i forhold til en tidlig opdagelse af forskellige virusser og hjælpe med at forhindre den videre spredning af SARS-CoV-2," tilføjede han.

