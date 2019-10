Seehofer: In einem Jahrzehnt gleichwertige Lebensverhältnisse

BERLIN (dpa-AFX) - Heimatminister Horst Seehofer (CSU) hat sich zum Tag der Deutschen Einheit zuversichtlich gezeigt, dass binnen zehn Jahren die Strukturunterschiede zwischen Ost und West beseitigt sein werden. "Wir gehen von einem Jahrzehnt aus, bis wir gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Deutschland haben. Das gilt nicht nur für die neuen Bundesländer, sondern auch für strukturschwache Regionen in anderen Teilen Deutschlands", sagte er der "Bild am Sonntag".

Es brauche eine aktive Strukturpolitik, "um die Infrastruktur so zu verbessern, dass jeder dort leben kann, wo er möchte". Schulen, Krankenhäuser, Arbeitsplätze müssten in zumutbarer Entfernung zu erreichen sein. Die Bundesregierung verlagere gerade "sehr viele Behörden und Institutionen in die neuen Bundesländer". Als Beispiele nannte Seehofer eine Polizeischule im sächsischen Görlitz, 500 zusätzliche Bundespolizisten für Sachsen, eine Außenstelle des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik im sächsischen Freital und eine Agentur für Cybersicherheit am Flughafen Leipzig/Halle./and/DP/jha