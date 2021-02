Seehofer und Altmaier fordern Lösung bei kommunalen Altschulden

BERLIN (Dow Jones)--Die Union in der Bundesregierung hat den Druck auf die SPD erhöht, beim Abbau der kommunalen Überschuldung zu einer Einigung zu kommen. Es brauche "dringend eine Lösung für die Altschulden der Kommunen", sagte Bundesbauminister Horst Seehofer (CSU) anlässlich der Bilanz der Wohnraumoffensive. "Das sind etwa 2.000 Kommunen in Deutschland, die hauptbetroffen sind."

Diese hätten nicht alle schlecht gewirtschaftet, sondern seien teils unverschuldet in diese Lage gekommen - etwa durch den Strukturwandel in den Industrien Stahl, Schiffbau oder Kohle. Ähnlich wie bei den Kohleregionen müsste auch den Gemeinden geholfen werden, die gar nicht mehr investieren können, so Seehofer. Mit Blick auf die Wohnungsnot betonte er, dass viele Städte und Gemeinden wegen ihrer mangelnden Finanzkraft eine Wohnungsbaugesellschaft von der Kommunalaufsicht gar nicht genehmigt bekämen. Zwar habe die Bewältigung der Corona-Pandemie aktuell Vorrang, "aber das Thema bleibt".

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) betonte, unter dem Gesichtspunkt der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse brauche es "für die Kommunen, die bislang alleine gelassen wurden, tatsächlich eine Regelung". Das stehe auch weiter auf der Tagesordnung, "auch wenn das alles sehr schwierig ist", betonte der CDU-Politiker mit Blick auf die Corona-Krise.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hatte bereits kurz vor Ausbruch der Pandemie im März 2020 eine Entschuldung der bedrängten Kommunen gefordert, war damit aber bei CDU und CSU gescheitert. Im Zuge der Krise schlug er dann einen Schutzschirm von 45 Milliarden Euro vor, der mit 12 Milliarden Euro an Hilfen für Altschulden verbunden werden sollte. Im Konjunkturpaket einigten sich Union und SPD aber nur darauf, dass die geschätzt 15 Milliarden Euro an krisenbedingten Gewerbesteuerausfällen hälftig vom Bund übernommen werden. Weitere Fördermittel betrafen Investitionen in die Digitalisierung oder den Klimaschutz, nicht aber die Altschulden.

