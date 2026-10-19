VT Aktie

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WKN: 928966 / ISIN: JP3854700006

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19.10.2026 22:00:02

Seeking International Diversification? Is VT or IXUS a Better Core Holding for Long-Term Investors?

Vanguard Total World Stock ETF (NYSEMKT:VT) provides comprehensive exposure to both domestic and international markets, while iShares Core MSCI Total International Stock ETF (NASDAQ:IXUS) excludes U.S. equities to focus solely on non-U.S. opportunities.

Investors seeking broad equity diversification often choose between a single global fund or a combination of regional funds. While both of these products cover thousands of stocks across developed and emerging markets, the primary distinction is whether the portfolio includes or excludes the world's largest equity market: the United States. This choice fundamentally dictates how an investor constructs their overall asset allocation strategy.

Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from monthly returns over the available fund history (up to five years). The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.

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