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30.07.2026 06:31:29
Seemax Resources stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Seemax Resources veröffentlichte am 27.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,83 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,08 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 137,44 Millionen INR, gegenüber 144,19 Millionen INR im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 4,68 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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